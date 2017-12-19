Orgeneral Akar, NATO Müttefik Deniz Komutanı Johnstone ile bir araya geldi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orgeneral Akar'ın, devam eden İngiltere ziyareti kapsamında, Orgeneral Deverell'le görüştüğü belirtildi.

Orgeneral Akar'ın ayrıca NATO Müttefik Deniz Komutanı Koramiral C.Clive Johnstone ile de bir görüşme yaptığı bildirildi.