Orgeneral Akar Tunceli'deki birlikleri denetledi

Alınan bilgiye göre, Orgeneral Akar Elazığ'daki temaslarının ardından Tunceli'ye geçti. Orgeneral Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Akar, operasyon bölgesinde

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Tunceli'ye giderek, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgeyi de havadan inceledi.

Birlikleri denetlemek üzere kuvvet komutanları ile birlikte Elazığ'a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, daha sonra 8. Kolordu Komutanlığından helikopterle Tunceli'ye geçti. Akar ve beraberindeki kuvvet komutanlarının helikopterlerle Tunceli'ye geçişi sırasında sabah saatlerinde merkez kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgeyi de havadan incelediği öğrenildi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile de bir araya gelen Akar'ın kentteki birlikleri denetlediği bildirildi.