Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları Gölcük'te Donanma Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Gölcük bölgesinde Donanma Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.