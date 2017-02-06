Orgeneral Akar'ın Gaziantep ve Kilis'teki denetlemeleri sürüyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Gaziantep ve Kilis'teki birliklere yaptığı ziyaret ve denetlemelerin bugün de sürdüğü belirtildi.
- AA
Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmede, Orgeneral Akar'ın, dün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Gaziantep ve Kilis'teki birliklere ziyarette bulunduğu hatırlatıldı.
Bilgilendirmede, Akar'ın ve beraberindeki kuvvet komutanlarının bölgedeki inceleme ve denetlemelerinin devam ettiği kaydedildi.
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