Orgeneral Çetin dönüş yolundaki tatilcileri uyardı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bayram tatili dolayısıyla uygulanan trafik tedbirleri ile yollardaki yoğunluğu helikopterle denetledi.

Orgeneral Çetin, Kurban Bayramı tatili dönüşü için uygulanan trafik tedbirleri ile yollardaki yoğunluğu havadan denetlemek üzere Jandarma Havacılık Başkanlığından helikopterle hareket etti.

İstanbul ve Samsun yollarındaki trafik akışını denetleyen Çetin, uygulanan tedbirlerle ilgili bilgi aldı.

Çetin, denetimin ardından Eskişehir ve Konya yollarında kent merkezi istikametinde oluşturulan kontrol noktalarını ziyaret etti.

Kontrol noktalarında durdurulan araçlardakilerin geçmiş bayramını kutlayan Orgeneral Çetin, amaçlarının ceza yazmak değil, trafik kazalarını engellemek olduğunu söyledi.

"Herkesin trafik polisi ve jandarması kendisi olsun istiyoruz"

Kazaları engelleme konusunda en büyük desteği vatandaşlardan beklediklerini belirten Orgeneral Çetin, "Sürücülerin, herkesin trafik polisi ve jandarması kendisi olsun istiyoruz. İnsanımızın bu yoğunlukta yavaş giderse, trafik kurallarına uyarsa, frene değil, kurala güvenirse kazasız belasız yolculuk yapacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belli aralıklarla mola verilmesi gerektiğinin altını çizen, sürücülere hızlı gitmemeleri uyarısında bulunan Orgeneral Çetin, emniyet kemeri takılı olmayan sürücüden emniyet kemerini taktıktan sonra yola devam etmesini istedi.

Çetin, trafik kurallarının herkes için geçerli olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığınca bayram öncesi başlatılan "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyasını hatırlattı.

"Acele etmeyin"

Trafik kazalarının başlıca sebeplerinin aşırı sürat ve yola yorgun çıkmak olduğunu kaydeden Orgeneral Çetin, emniyet kemeri takmamanın kazalardaki ölüm oranını artırdığına dikkati çekti. Çetin, "Nereye giderseniz gidin, isterseniz 100 metre yolunuz kalsın, acele etmeyin, telaş yapmayın." dedi.

Çetin'in uyarılarda bulunmak üzere bindiği otobüsün şoförü de herkesin trafik kurallarına uymasını istedi.

Bayram tatili süresince 30 bini jandarma ve 70 bini emniyet olmak üzere 100 bin personelin trafik güvenliği için görev yaptığını ifade eden Çetin, "Bu, 100 bin değil, 500 bin de olsa önemli olan 81 milyon vatandaşımızın duyarlı, bilinçli ve kurallara uyan kişiler olması." diye konuştu.

Orgeneral Çetin'e Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Ankara İl Jandarma Komutan Vekili Albay Cihat Çelik ile Trafik Uygulama ve Denetleme Şube Müdürü Binbaşı Mustafa Teke de eşlik etti.