Orgeneral Güler, Pilotaj Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ilk defa gerçekleştirilen 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı Pilotaj Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne iştirak etti.
- AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı Pilotaj Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, faaliyetler bölümünde yer alan açıklamada, Orgeneral Güler'in, İzmir'deki temasları kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Çiğli'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı Pilotaj Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne iştirak ettiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu mezuniyet töreninin, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ilk defa gerçekleşmesi itibarıyla ayrı önem arz ettiğine dikkat çekilerek, "Mezuniyet töreni sonrasında eğitimleri başarıyla tamamlayarak brövelerini takan genç kartallar, mavi göklerde kendilerine verilecek görevleri ifa etmek üzere filo komutanlıklarına uğurlanmışlardır." ifadesi kullanıldı.
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