Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini devraldı
Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Ümit Dündar'a devretti.
- star.com.tr
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Yaşar Güler'in, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Ümit Dündar'a devrettiği belirtildi.
"Kara Kuvvetleri Komutanlığı Komuta Devir-Teslim Töreni, 16 Temmuz 2018 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhında icra edilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevi, Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Yaşar GÜLER tarafından Orgeneral Ümit DÜNDAR’a devredilmiştir."
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Komuta Devir-Teslim Töreni, 16 Temmuz 2018 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhında icra edilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevi, Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Yaşar GÜLER tarafından Orgeneral Ümit DÜNDAR’a devredilmiştir. pic.twitter.com/Glo4ffakGd— TSK (@TSKGnkur) July 16, 2018
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