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Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini devraldı

Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Ümit Dündar'a devretti.

  • star.com.tr
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Yaşar Güler'in, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Ümit Dündar'a devrettiği belirtildi.

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı Komuta Devir-Teslim Töreni, 16 Temmuz 2018 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhında icra edilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevi, Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Yaşar GÜLER tarafından Orgeneral Ümit DÜNDAR’a devredilmiştir."

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