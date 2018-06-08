Örgüte yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 7 kişi yakalandı
Tunceli'de, terör örgütüne yardım ve yardım yataklık yaptığı iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
- AA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kent merkezi ve ilçelerinde terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon başlattı.
Bu çalışmanın ardından kimlikleri tespit edilen 7 zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.