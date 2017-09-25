Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan ve atama bekleyen Mustafa Ahmet Başaran'ı gözaltına aldı. Emniyette yapılan incelemede cemaatle bağlantısını itiraf eden FETÖ şüphelisi Başaran, kendisinden sorumlu olan 'cemaat abisi' S.Ü.'nün talimatıyla 15 Temmuz darbe girişiminden önce CHP Edirne teşkilatına üye olduğunu söyledi. Yapılan incelemede 2016 yılında partiye üye olduğu belirlenen Başaran'ın geçen Haziran ayında kendi isteğiyle istifa ettiği tespit edildi.

Emniyette verdiği ifadesinde etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini söyleyen Mustafa Ahmet Başaran ile ilgili soruşturma sürüyor.