Örgütsel faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i kişi tutuklandı
Bartın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden esnaf M.Y tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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