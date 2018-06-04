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Örgütsel faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i kişi tutuklandı

Bartın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden esnaf M.Y tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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