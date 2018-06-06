Örgütün 'askeri yapılanması' içerisinde oldukları tespit edilen 15 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı
Düzce merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'askeri yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "askeri yapılanması" içerisinde oldukları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin koordinesinde, şüphelilerin yakalanması için Düzce merkezi 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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