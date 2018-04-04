Orhanlı Gişeleri davasında ara karar: Tahliye talepleri reddedildi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı Gişeleri'nde meydana gelen olaylarla ilgili 65 sanığın yargılandığı davada tahliye talepleri reddedildi.
- AA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı Gişeleri’nde meydana gelen olaylarla ilgili tutuklu 65 sanığın yargılandığı davanın duruşması İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada görüldü.
Duruşmada, esas hakkındaki mütalaada haklarında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanıkların savunmaları tamamlandı.
Sanıklar üzerilerine atılı suçlamaları reddederek beraatlarını talep etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlarını ve tahliyelerini istedi.
Tutukluluk halleri sürecek
Mahkeme heyeti, atılı suçun niteliğini dikkate alarak tutuklu sanıkların tahliye talebini reddetti.
Duruşma, 18 Mayıs’ta Silivri’de yapılmak üzere ertelendi.
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