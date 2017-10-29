Örnek vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı
'Koltuklar kirlenmesin' düşüncesiyle ayakta seyahat ederek gündeme gelen madenciler aileleriyle Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı.
- AA
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Resepsiyona, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste, "Koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat ederek gündeme gelen madenciler de aileleriyle katıldı.
Resepsiyona, Anne babasını kaybeden yeğenine 40 yıldır bakan Pakize Memiş ile yeğeni Murat Memiş de katıldı.
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