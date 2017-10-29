Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Örnek vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı

'Koltuklar kirlenmesin' düşüncesiyle ayakta seyahat ederek gündeme gelen madenciler aileleriyle Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Resepsiyona, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste, "Koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat ederek gündeme gelen madenciler de aileleriyle katıldı.

Resepsiyona, Anne babasını kaybeden yeğenine 40 yıldır bakan Pakize Memiş ile yeğeni Murat Memiş de katıldı. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ünlü akını

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA