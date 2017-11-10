ORSAM Başkanı Kardaş, serbest bırakıldı
FETÖ kapsamında gözaltına alınan Şaban Kardaş'ın, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
- AA
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Şaban Kardaş'ın, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
FETÖ soruşturması kapsamında 20 Ekim'de Ankara'daki evinde gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirilen Kardaş'ın, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçen hafta savcılığa çıkarıldığı öğrenildi.
Kardaş'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.
Şaban Kardaş, Osman Kavala'nın tutuklandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
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