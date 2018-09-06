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Orta Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı

Orta Karadeniz'de (Bartın ve Samsun arasında), orta kuvvetli rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Orta Karadeniz'de halen batı yönlerden orta kuvvette esen rüzgarın kuvvetini artırarak, yarın ilk saatlerden itibaren gün batısından (50/75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
 
Fırtınanın, cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, bölge halkının ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulunuluyor. 

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