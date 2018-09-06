Orta Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Orta Karadeniz'de halen batı yönlerden orta kuvvette esen rüzgarın kuvvetini artırarak, yarın ilk saatlerden itibaren gün batısından (50/75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, bölge halkının ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulunuluyor.