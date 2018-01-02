Ortaca’da motosiklet kazası; 1 ölü
Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Kaza, Okçular Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dalyan Mahallesinden, ilçe merkezine seyir halinde olan Can Yunus Çelik (37) yönetimindeki 48 Z 2203 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön levhasına çarptı.
Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Çelik, yola savruldu. Yola savrulan Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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