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Yılbaşı akşamı tüfekle 1 kişiyi yaralayan genç tutuklandı

Samsun'da yılbaşı akşamı meydana gelen olayda bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • İHA
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Olay, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde yılbaşı akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ü. tüfekle C.D.'ye ateş etti. Her iki bacağından yaralanan C.D., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. 

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri 30 yaşındaki Y.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Y.Ü., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.Ü. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

 

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