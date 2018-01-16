Ortadoğu uzmanlarından Afrin değerlendirmesi: ABD, ülke olarak sinir uçlarımızla oynuyor

Beyazıt Karataş (Emekli Hava Tümgeneral): Sözde Kürt özde ABD-İsrail koridor planı

“Öncelikle ABD’nin Suriye’de terör örgütü PKK uzantılı özel ordu kurması beklenen bir durumdu. Terör örgütü DAEŞ’i bahane ederek PYD/PKK’yı güçlendiren ABD, DAEŞ tehlikesi ortadan kalkmasına rağmen PKK’lı teröristlerin ağırlıkta olduğu düzenli ordu oluşturma çalışmalarına devam ediyor. Suriye’de olup bitenlerin arkasında sözde Kürt özde ABD-İsrail koridor planı yatmakta."

Nihat Ali Özcan (Terör ve Strateji Uzmanı): Afrin izole bir bölge konumunda

“Ortaya çıkan yeni durumun hukuki, siyasi ve askeri yönü var. Siyasi açıdan baktığımızda 30 bin kişilik PYD/PKK ağırlıklı sınır gücü, bir sonraki aşamada Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini parçalamasına yol açar. ABD’nin bu girişimi bölgenin geneli anlamında bakacak olursak olumsuz etkiler yaratır.

ABD, sınır gücünün terör örgütü DAEŞ’i önlemek için kurulduğunu iddia ediyor ancak terör örgütüne verilen askeri malzemeler Türkiye’yi tehdit edecek özellikler taşıyor. Afrin izole bir bölge konumunda.”

Abdullah Ağar (Güvenlik Uzmanı): ABD, ülke olarak bizim sinir uçlarımızla oynuyor

“ABD, ülke olarak bizim sinir uçlarımızla oynuyor. Türkiye’ye rağmen bu açıklamanın yapılması alenen tahriktir. ABD, çok uzun zamandır terör örgütü PKK üzerinden Türkiye’de gerginlik politikası uyguluyor. Türkiye, ABD’nin istediği gibi davranmıyor. ABD yönetimi elindeki havuç ve sopayı Türkiye üzerinde istediği gibi kullanmaya çalışıyor. Suriye’yi parçalayacak projeyi hayata geçirmiş durumdalar.

Açıkça bize karşı bir güç oluşturmuş durumdalar. ABD, terör örgütü DAEŞ’i gerekçe gösterip, bir başka terör örgütüyle işbirliği yapması kabul edilemez. Bugün terör örgütü PKK’nın Suriye’de silahlı güç oluşumuna göz yumulması, gelecekte Türkiye’nin bölünmesi anlamına gelir. Türkiye’nin her şartta bu şer oluşumunu yok etmesi gerekir. Afrin ve terör örgütü PKK’ya karşı yapılacak askeri operasyonun karakteri çok farklı olacaktır. Konvansiyonel çatışma ve küresel güçlerle karşı karşıya kalma riskimiz yüksek.

Ortaya çıkan sonuç şudur ki, direkt ABD ile karşı karşıya kalmış durumdayız. Türkiye bölgesel merkezlerle hareket edip ABD’ye karşı güç dengesi oluşturmak zorunda. Hem 30 bin kişilik sınır gücünü, hem de Afrin ve Suriye’deki terör örgütü PKK yapılanmasını vurmak zorundayız. Şayet askeri imha operasyonu gerçekleşemez ise ülkemizin beka sorunu ortaya çıkar. Türkiye’yi bölmek için hamleler yapan her kim olursa olsun şimdiden mücadele edilmeli.” [Kaynak: Milliyet]