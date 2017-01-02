Ortaköy saldırganının yeni fotoğrafları ortaya çıktı
Ortaköy'de, bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişiye ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.
- İSTANBUL (İHA)
Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne silahlı terör saldırısı gerçekleştiren saldırganın yeni fotoğrafları ortaya çıktı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalar kapsamında güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından saldırgana ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.
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