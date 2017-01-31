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Reina saldırısında 9 kişi tutuklandı

Reina'daki terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Reina'ya yönelik terör saldırısında 14 kişiden 9'u tutuklandı. İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübüne yönelik terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Şüphelilerin 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR'DEKİ TUTUKLU SAYISI 21 OLDU

Ortaköy'de 39 kişinin öldüğü terör saldırısıyla bağlantılı kişiler ve DEAŞ terör örgütüne yönelik İzmir'de yürütülen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 11 kadın ve 10 kişi daha tutuklandı

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir'de başlatılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 21 zanlı, Buca ve Bornova ilçelerindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramada, keskin nişancı ve gece görüş dürbünü, palaska, sırt çantası, GPS cihazı ile bazı askeri malzemeler ele geçirilmişti.

Zanlıların, Ortaköy'deki terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları, DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki yöneticilerinin talimatlandırdığı İstanbul'daki örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle İzmir'de hücre evi yapılanmasına gittiği belirlenmişti.

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