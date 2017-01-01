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Ortaköy saldırısında Lübnanlı bankacı hayatını kaybetti

Ortaköy’de bir gece kulübünde yaşanan silahlı terör saldırısında ölenlerden birinin de 35 yaşındaki Lübnanlı bankacı Haika Mousellam olduğu ortaya çıktı.

  • İHA
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Ortaköy’de dün gece gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 35 yaşındaki Lübnanlı Haika Mousellam, ailesi tarafından teşhis edildi. Bankacı olduğu öğrenilen Mousellam’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alan Mousellam’ın yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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