Ortaköy saldırısından sonra FETÖ'cüler iş başında

Fotoğraflar ve videolarla eşkali tespit edilen Ortaköy'deki terör saldısının failinin adı ve milliyeti konusunda ortaya atılan bir iddia daha asılsız çıktı.

Özellikle FETÖ'cü hesaplar tarafından takip edilen Tim Hogan adlı bir Twitter kullanıcısı, teröristin Kırgızistan vatandaşı Iakhe Mashrapov olduğunu iddia ederek bir pasaport fotosu paylaştı.

Türkiye'deki bazı medya kuruluşları tarafından da kullanılan fotoğraftaki kişinin terör saldırısı ile hiçbir ilişkisi bulunmadığı tespit edildi.

Sosyal medyada ''Reina saldırısını gerçekleştiren kişinin pasaport fotoğrafı'' olarak yayılan pasaportun sahibi Iakhe Mashrapov saldırıyla herhangi bir bağlantısı olmadığını açıkladı.

Kırgızistan merkezli Turmush Haber Ajansı'yla iletişime geçen Iakhe Mashrapov, pasaportunun fotoğrafının sosyal medyada yayılmaya başlamasının ardından Kırgız Ulusal Güvenlik ekiplerinin Kırgızistan'ın Osh bölgesindeki evine gelerek kendisine ulaştıklarını ve kısa bir sorgunun ardından serbest bırakıldığını söyledi.

Iakhe İstanbul'dan Bişkek'e bu sabah saat 07:00 civarında geldiğini ardından da saat 09:00'da Osh şehrine geçtiğini ve Türk yetkililerin bundan haberdar olduğunu anlattığı röportajda ayrıca Türk yetkililerin İstanbul'da uçağa bindikten hemen sonra kendisini alıp 1 saate yakın bir süre sorguladıklarını daha sonrasında ise saldırının failine benzediği için bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyip özür dilediklerini belirtti.