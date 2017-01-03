Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ortaköy saldırısından sonra FETÖ'cüler iş başında

Ortaköy'deki terör saldırısının aydınlatılması için güvenlik güçleri aralıksız çalışırken özellikle sosyal medyada soruşturmayı akamete uğratmayı hedeflediği değerlendirilen dezenformasyon yaşanıyor.

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 5
  • 13
  • 4
  • 4
  • 15
  • 1
x

Fotoğraflar ve videolarla eşkali tespit edilen Ortaköy'deki terör saldısının failinin adı ve milliyeti konusunda ortaya atılan bir iddia daha asılsız çıktı.
Özellikle FETÖ'cü hesaplar tarafından takip edilen Tim Hogan adlı bir Twitter kullanıcısı, teröristin Kırgızistan vatandaşı Iakhe Mashrapov olduğunu iddia ederek bir pasaport fotosu paylaştı.
 

Türkiye'deki bazı medya kuruluşları tarafından da kullanılan fotoğraftaki kişinin terör saldırısı ile hiçbir ilişkisi bulunmadığı tespit edildi. 

Sosyal medyada ''Reina saldırısını gerçekleştiren kişinin pasaport fotoğrafı'' olarak yayılan pasaportun sahibi Iakhe Mashrapov saldırıyla herhangi bir bağlantısı olmadığını açıkladı. 
Kırgızistan merkezli Turmush Haber Ajansı'yla iletişime geçen Iakhe Mashrapov, pasaportunun fotoğrafının sosyal medyada yayılmaya başlamasının ardından Kırgız Ulusal Güvenlik ekiplerinin Kırgızistan'ın Osh bölgesindeki evine gelerek kendisine ulaştıklarını ve kısa bir sorgunun ardından serbest bırakıldığını söyledi. 
Iakhe İstanbul'dan Bişkek'e bu sabah saat 07:00 civarında geldiğini ardından da saat 09:00'da Osh şehrine geçtiğini ve Türk yetkililerin bundan haberdar olduğunu anlattığı röportajda ayrıca Türk yetkililerin İstanbul'da uçağa bindikten hemen sonra kendisini alıp 1 saate yakın bir süre sorguladıklarını daha sonrasında ise saldırının failine benzediği için bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyip özür dilediklerini belirtti.
 
Turmush Haber Ajansı yetkililerine 2011'den beri Kara-Suu şehrinde ticaretle uğraştığını belirten Iakhe Mashrapov saldırganın kim olduğu hakkında bir bilgisi olmadığını, kendisinin de saldırının gerçekleştiği tarihte Kırgızistan'da olduğunu, sonraki gün İstanbul'a geldiğini açıkladı.
 
 
 
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polis o teröristi arıyor

Polis o teröristi arıyor

Medine'yi İngilizlere teslim etmeyen kahraman Türk: Fahreddin Paşa

Medine'yi İngilizlere teslim etmeyen kahraman Türk: Fahreddin Paşa

Termiye'nin hiç bilmediğiniz faydaları

Termiye'nin hiç bilmediğiniz faydaları

Politikacıların Türk siyasetine damga vuran gafları

Politikacıların Türk siyasetine damga vuran gafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA