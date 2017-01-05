Ortaköy saldırısını öven 20 kişiye soruşturma

Uzaydan gelen gizemli sinyallerin adresi ilk kez tespit edildi

2016'nın son günlerinde Samanyolu Galaksisi dışından kuvvetli sinyaller gelmişti. O sinyallerin kaynağı olan kozmik adres ilk kez tespit edildi. Bu bilim tarihine geçecek bir gelişme olarak kabul ediliyor.