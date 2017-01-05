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Ortaköy saldırısını öven 20 kişiye soruşturma

Ortaköy'deki katliamdan sonra sosyal medyada övücü mesajlar paylaşan 20 kişi hakkında TCK'nın 216. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

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Ortaköy'deki katliamdan sonra sosyal medyada övücü mesajlar paylaşan 20 kişi hakkında TCK'nın 216. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Ayrıntılar geliyor...

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