Ortaköy saldırısını öven 20 kişiye soruşturma
Ortaköy'deki katliamdan sonra sosyal medyada övücü mesajlar paylaşan 20 kişi hakkında TCK'nın 216. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.
Ortaköy'deki katliamdan sonra sosyal medyada övücü mesajlar paylaşan 20 kişi hakkında TCK'nın 216. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Ayrıntılar geliyor...
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