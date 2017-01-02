Ortaköy'de 39 kişiyi katleden terörist içeriden destek mi aldı?

Yılbaşı gecesi Ortaköy’deki eğlence mekanını kana bulayan saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 39’a ulaştı. 4’ü ağır, 65 yaralı ise tedavi görüyor. Polis, katliam sonrası mekandaki kargaşadan faydalanarak olay yerini terk eden teröristi her yerde arıyor. Kuruçeşme adeta abluka altında. ‘Profesyonel’ katil, içeride 7 dakika boyunca ateş etti, daha sonra kıyafetini değiştirip 13 dakika mutfakta saklandı, ardından kayıplara karıştı.

İşte, edindinilen son bilgiler ve tanıkların anlatımlarına göre saldırının ayrıntıları...

İLK ATEŞ KAPIDA

Katliam gece saat 01.20 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen katil, Ortaköy'deki eğlence merkezinin önüne taksiyle geldi. Silah ve mermi dolu çantasını taksinin bagajında taşıyan terörist, taksiden inip çantasını aldı. Mekanın kapısına yaklaştı, burada bekleyen polis memuru ile güvenlik görevlilerine ateş etti, ardından kulübün içine girdi.

MÜHİMMAT ÇANTASIYLA GELDİ

Gece kulübüne girerken sırtında çanta olduğu görülen terörist, içeride eğlenen vatandaşların üzerine uzun namlulu silahla ateş açtı. 'Profesyonel' katil, mekanda bulunanlara 7 dakika boyunca kurşun yağdırdı. Şarjördeki mermileri bitince çantadan yenisini çıkartıp ateşe devam eden terörist, yüzlerce kurşunun ardından soğukkanlılıkla bir köşeye çekildi ve burada kıyafetini değiştirdi.

13 DAKİKA MUTFAKTA KALDI

Kıyafetini değiştiren katil, Reina'nın mutfağına yöneldi. Herkesin kaçıştığı, bazılarının kurtulmak için denize atladığı ortamda mutfağa gizlenen terörist, burada 13 dakika boyunca kaldı. Polis ve ambulans sirenlerini duymasıyla birlikte mekanı terk etmek için harekete geçen saldırgan, yaşanan kargaşa sırasında kalabalığın arasına karışarak gece kulübünden dışarı çıktı. (Yeni Şafak)