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Ortaköy'de katliam yapan teröristin eşi Konya'da gözaltına alındı

Ortaköy'de katliam yapan teröristin eşi Konya'da gözaltına alındı. Teröristin gözaltına alınan eşinin, “Saldırıyı televizyondan öğrendim. Değil DEAŞ üyesi eşimin sempatizan bile olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi.

  • İHA
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İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ismi açıklanmayan terörist Kırgızistan’dan eşi ve 2 çocuğuyla 20 Kasım’da uçakla İstanbul’a geldi.
 
Buradan karayolu ile önce Ankara’ya giden terörist ve ailesi yine karayolunu kullanarak 22 Kasım’da Konya’ya geldi. Konya’da emlakçı aracılığıyla aylık 1.100 TL kira ödeyerek stüdyo daire kiralayan terörist, 3 aylık kira parasını peşin verdi. Teröristin iş bulmak amacıyla Konya’ya geldiğini söylediği öğrenildi.
 
Teröristin 29 Aralık’ta saldırı için karayolunu kullanarak İstanbul’a gittiği bilgisine ulaşıldı. Teröristin gözaltına alınan eşinin, “Saldırıyı televizyondan öğrendim. Değil DEAŞ üyesi eşimin sempatizan bile olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi.
 
Dün akşam televizyon kanallarında saldırganın görüntüsünün yayınlanmasının ardından kiraladığı evin bölgesinde oturanların 155 Polis İmdat Hattını arayarak teröristi gördüklerini ihbar ettiği belirtildi.

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Yorumlar

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Eddi03.01.2017 14:09
Çocuklarını Devlet alsın..Kadını içeri tıkın taaki Hain Kocası teslim olana kadar.
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mehmet03.01.2017 12:08
Turkiyeye bukadar dusman olan kisileri vatadasliktan atip sinir disi etmek lazim.
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