Terör saldırısı ile ilgili olabilecek şüpheli bir şahıs ihbarı alan polis alarma geçti
Beşiktaş Kuruçeşme'de terör saldırısıyla ilgili olabileceğinden şüphelenilen bir şahıs için Özel Harekat ve Terörle Mücadele polisleri geniş çaplı arama başlattı. Aramalarda polis uzun namlulu silahlarla önlem alırken, şüpheli şahıs bulunamadı.
- İHA
Kuruçeşme Muhtar Hüseyin Sokak'ta şüpheli bir şahıs gören vatandaşlar, gece kulübü saldırısı ile ilgili olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine özel harekat timleri sevk edildi. Polis, bölgede bulunan mezarlıkta ve çevrede vatandaşların şüphelendiği şahsı aradı.
Aramada şüpheli şahıs bulunamadı
Ortaköy'de gece kulübünde yaşanan terör saldırısı ile ilgili olabileceğinden şüphelenilen bir şahıs ihbarı polisi harekete geçirdi. Kuruçeşme Muhtar Hüseyin Sokak'ta şüpheli bir şahıs gören vatandaşlar, gece kulübü saldırısı ile ilgili olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen Özel Harekat ve Terörle Mücadele polisleri, Kuruçeşme mezarlığında ve çevredeki evlerde geniş çaplı bir arama çalışması yaptı. Uzun namlulu silahlarla çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, aramalar sonucunda bir şahsa rastlamadı. Aramaların ardından polis ekipleri bölgeden ayrıldı.
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