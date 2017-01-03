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Ortaköy'deki saldırıyla ilgili iki yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Atatürk Havalimanı'nda, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilişkili olabilecekleri şüphesiyle yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

  • İSTANBUL (AA)
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Ortaköy'de 39 kişinin hayatını yitirdiği terör saldırısına ilişkin çalışmasını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin giriş katında yer alan arama noktasında şüphe üzerine yabancı uyruklu 2 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üzeri arandıktan sonra terminalde bulunan polis noktasına götürüldü. Pasaportları ve üzerindeki belgeleri kontrol edilen 2 kişinin cep telefonları ve valizleri de detaylı şekilde incelendi.

Yaklaşık bir saat polis noktasında bekletilen yabancı uyruklu şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine götürüldü.

Muhabir : Izzet TaskiranYayınlayan : Ekrem Kaftan

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