Ortaköy'deki terör saldırısı davasında ara karar

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 44'ü tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmedildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada Masharipov'un eğlence merkezine saldırı anı ve sonrasında kaçtığı görüntüler izletildi.

Görüntülerin izletilmesinin ardından söz alan Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosluğu avukatı Mustafa Büyükbaş, "Profesyonel bir eylem ve saldırgan çok soğukkanlı davranıyor. Abdulkadir Masharipov'a sormak istiyorum. Seni ABD ajanları mı, İsrail ajanları mı yetiştirdi?" diye sordu. Masharipov'un avukatı, müvekkilinin susma hakkının olduğunun hatırlatılmasını istedi.

ABDULKADİR MASHARİPOV : BU BENİM VERECEĞİM CEVAP DEĞİL

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan duruşmanın öğleden sonrakibölümünde eğlence merkezinde yılbaşı gecesi düzenlenen saldırının güvenlik kamera görüntüleri izlendi. Görüntüleri, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov da izlerken, daha sonra avukatlara söz verildi. Söz alan Lübnan Konsolosluğu Avukatı Mustafa Büyükbaş, "Profesyonel bir eylem ve saldırgan çok soğukkanlı davranıyor. Abdulkadir Masharipov'a sormak istiyorum. Seni Amerika mı, İsrail ajanları mı yetiştirdi?" diye sordu. Tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov ayağa kalktı. Bu sırada Masharipov'un Avukatı Atanur Demir de müvekkiline susma hakkı hatırlatılarak soru sorulmasını talep etti. Avukat Büyükbaş da "Sürekli hatırlatılıyor!" dedi. Söz verilen tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov da "Bu benim vereceğim cevap değil" diye yanıt verdi.

MÜŞTEKİDEN, SANIK MASHARİPOV 'A TEPKİ: BURNUNDAN GELECEK SENİN

Müşteki Ali Akyil de terör saldırısında oğlunu kaybetttiğini, saldırının arkasında çözülmesi gereken noktalar olduğu kaydererek, "Bunları siz sorgulayabilirsiniz. Abdulkadir Masharipov konuşmasın diye çocuğunu aldı götürdüler. Masharipov boşuna direnme, burnundan gelecek senin!" diyerek tepki gösterdi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, aralarında Masharipov'un da bulunduğu 44 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.

Heyette bulunan bir üye hakim, 14 sanık hakkında verilen tutukluluk halinin devamı yönündeki karara muhalefet şerhi koyarak, bu sanıkların tahliye edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 19 Kasım'da Silivri'de yapılmasını kararlaştırdı.