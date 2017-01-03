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Ortaköy'deki terör saldırısında ünlü işadamının da hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Ortaköy'deki terör saldırısında Ürdünlü ünlü bir iş adamı ve arkadaşının da hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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Ürdün basınında yer alan haberlere göre, Reina'daki saldırıda Amman merkezli Mehdi Şirketler Grubu'nun sahibi Muhammed el Sarraf ve arkadaşı Nawras Assaf da yaşamını yitirdi.
 
Haberlerde, yeni yıla İstanbul'da girmek için Türkiye'ye giden iki arkadaşın yanlarında eşlerinin de olduğu bildirildi.
 
Assaf'ın Jordan Times'a konuşan bir akrabası, "Yanlarında üçüncü bir çift daha vardı. Tek istedikleri, iş hayatından biraz uzaklaşıp eğlenmekti" dedi. Ası açıklanmayan akraba, "Assaf'ın eşinin durumu kritik. İstanbul'daki bir hastanede yoğun bakımda. Sarraf'ın eşi ve diğer çift de yaralandı" diye konuştu.
 
Sarraf'ın sahibi olduğu şirketler grubunun; inşaat, güvenlik ve telekomünikasyon sektörlerinde yatırımları bulunduğu öğrenildi. Uluslararası projelere de imza atan Mehdi Grubu'nun, Ürdün hükümetiyle de iş yaptığı bildirildi.
 
Üç çocuk babası Assaf'ın ise Ürdün'de bir kafe ve restoran sahibi olduğu belirtildi.

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