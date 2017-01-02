Ortaköy'deki terör saldırısında yaralanan ABD'li Rakk: Burası çok güzel bir ülke
Beşiktaş Ortaköy'deki terör saldırısında yaralanan ABD'li William Jacob Rakk, ülkesine döndü. Rakk, 'Diğer yaralıların da bir an önce iyileşmelerini umuyorum. Tekrar geri gelmek istiyorum. Burası çok güzel bir ülke' dedi.
- AA
Atatürk Havalimanı'na ambulansla getirilen Rakk'a, kaldığı otelin yetkilileri eşlik etti. Sedye üzerinde Dış Hatlar Terminali'ne getirilen Rakk, işlemlerinin ardından, tekerlekli sandalyeye konularak, uçağa götürüldü.
Burada gazetecilere konuşan Rakk, olanlarla ilgili fazla konuşmak istemediğini belirterek, olay sırasında beraberindeki 9 kişiyle orada olduklarını söyledi.
ABD'deye gittiğinde uyandığında, kendisini kahvaltı yaparken bulmayı umduğunu aktaran Rakk, "Diğer yaralıların da bir an önce iyileşmelerini umuyorum. Tekrar geri gelmek istiyorum. Burası çok güzel bir ülke. İnsanları çok iyi. Arkadaşlarım bana çok iyi yardımcı oldular. Sürekli yanımda oldular." diye konuştu.
Rakk, daha sonra İngiltere aktarmalı olarak, ABD'ye gitti.
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