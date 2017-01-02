Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ortaköy'deki terör saldırısında yaralanan ABD'li Rakk: Burası çok güzel bir ülke

Beşiktaş Ortaköy'deki terör saldırısında yaralanan ABD'li William Jacob Rakk, ülkesine döndü. Rakk, 'Diğer yaralıların da bir an önce iyileşmelerini umuyorum. Tekrar geri gelmek istiyorum. Burası çok güzel bir ülke' dedi.

  • AA
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 0
x

Atatürk Havalimanı'na ambulansla getirilen Rakk'a, kaldığı otelin yetkilileri eşlik etti. Sedye üzerinde Dış Hatlar Terminali'ne getirilen Rakk, işlemlerinin ardından, tekerlekli sandalyeye konularak, uçağa götürüldü.

Burada gazetecilere konuşan Rakk, olanlarla ilgili fazla konuşmak istemediğini belirterek, olay sırasında beraberindeki 9 kişiyle orada olduklarını söyledi.

ABD'deye gittiğinde uyandığında, kendisini kahvaltı yaparken bulmayı umduğunu aktaran Rakk, "Diğer yaralıların da bir an önce iyileşmelerini umuyorum. Tekrar geri gelmek istiyorum. Burası çok güzel bir ülke. İnsanları çok iyi. Arkadaşlarım bana çok iyi yardımcı oldular. Sürekli yanımda oldular." diye konuştu.

Rakk, daha sonra İngiltere aktarmalı olarak, ABD'ye gitti.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Lübnan heyeti İstanbul'a geldi

Lübnan heyeti İstanbul"a geldi

İşsize 14 bin 220 lira!

İşsize 14 bin 220 lira!

Afganistan'da camiye bombalı saldırı

Afganistan'da camiye bombalı saldırı

İşte ABD'nin 'suç başkenti'!

İşte ABD'nin 'suç başkenti'!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA