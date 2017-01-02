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Reuters: İstanbul'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Reuters Haber Ajansı, Reina'da düzenlenen terör saldırısını DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.

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Reuters, İstanbul'da yılbaşı gecesi Ortaköy'deki Reina isimli gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Reina'da yaşanan terör saldırısı, son dakika haberlerini de beraberinde getirmeye devam ediyor. Teröristin, yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina'ya taksiyle gelişi ve uzun namlulu silahlarla müşterilerin üzerine ateş açması hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.

YARALANANLARIN KAFASINA ATEŞ ETTİ

39 kişinin öldüğü ve 65 kişinin yaralandığı saldırıda terörist, dakikalar içinde 6 şarjör değiştirip 180 mermi sıktı, yere düşenlerin başına ateş etti. Karşı kıyıdan çekilen bir görüntüye göre 45 saniye boyunca silah sesleri hiç kesilmiyor.

REUTERS: DEAŞ ÜSTLENDİ

Çok sayıda kişi denize atlayıp kurtulurken terörist üstündeki montu çıkarıp kayıplara karıştı. Reina'daki katliamda yaşamını yitirenlerin kimlikleri de belli oldu. Reuters ise Reina'daki terör saldırısını terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.

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yazdım ben02.01.2017 12:37
yalanın danışkası bu iş CIA işi bırakın bu soytarıları
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HİKMET GÜRSEL02.01.2017 11:46
FETÖ-DEAŞ-PKK-KCK-PYD-YPG YÜCE ALLAH'İN GAZABI LANETİ ZALİMLERİN ÜZERİNE OLSUN. TÜRKÜ-KÜRDÜ-LAZI-ÇERKEZİ-ALEVİSİ KARDEŞTİR. HİÇ BİR GÜÇ BUNU BOZMAYA GÜCÜ YETMEYECEKTİR. ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN...
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