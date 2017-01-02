Reuters: İstanbul'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Reuters, İstanbul'da yılbaşı gecesi Ortaköy'deki Reina isimli gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.



DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR



Reina'da yaşanan terör saldırısı, son dakika haberlerini de beraberinde getirmeye devam ediyor. Teröristin, yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina'ya taksiyle gelişi ve uzun namlulu silahlarla müşterilerin üzerine ateş açması hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.



YARALANANLARIN KAFASINA ATEŞ ETTİ



39 kişinin öldüğü ve 65 kişinin yaralandığı saldırıda terörist, dakikalar içinde 6 şarjör değiştirip 180 mermi sıktı, yere düşenlerin başına ateş etti. Karşı kıyıdan çekilen bir görüntüye göre 45 saniye boyunca silah sesleri hiç kesilmiyor.



REUTERS: DEAŞ ÜSTLENDİ



Çok sayıda kişi denize atlayıp kurtulurken terörist üstündeki montu çıkarıp kayıplara karıştı. Reina'daki katliamda yaşamını yitirenlerin kimlikleri de belli oldu. Reuters ise Reina'daki terör saldırısını terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.