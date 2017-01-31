Son Dakika Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili 14 şüpheliye tutuklama talebi

Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin savcılıkça ifadesi alınan, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 14 şüpheli, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Sevk edilen şüpheliler arasında, 20 gün aynı evde kaldığı Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov'a saldırı talimatını verdiği belirtilen İlyas Mamaşaripov da yer alıyor.

Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen şüpheliler İlyas Mamaşaripov, Firuze Kazım, Kamil Ahmed, Khikmatillo Zokirov, Marhaba Abduloeva, Nurmuhammed Mamat, Ömer Faruk, Ruzi Aili, Yasin Mehmet, Abdulkeremu Maimaitıabudula, Abdul Mehmet Aziz, Abduweli Yasin, Ali Maimaitimin ve Duolaiti Maimaitiaili'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından ifadeleri alındı.

Şüphelileri, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk eden savcı Kökçü, ayrıca, bu şüphelilerden İlyas Mamaşaripov'u, saldırı sonucu hayatını kaybeden 39 kişinin ölümünden sorumlu tutarak, 39 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülen, "nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan da sevk etti.

- Eylemi birlikte planlamışlar

Savcılık sevk yazısında, DEAŞ terör örgütünün yapısı ve Türkiye'de daha önce gerçekleştirdiği eylemler sıralandı.

Beşiktaş'taki Reina isimli eğlence mekanına 1 Ocak'ta otomatik silahla ateş ederek giren DEAŞ terör örgütü mensubu "Ebu Muhammed El Horasani" kod isimli şüpheli tarafından 39 kişinin öldürüldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarılan yazıda, şüphelilerden İlyas Mamaşaripov'un, terör örgütünde sözde "emir" düzeyinde faaliyet yürüten "Hoca Aka" isimli şahsın yardımcısı olduğu ve "Yusuf" kod ismini kullandığı belirtildi.

Şüphelinin Başakşehir'deki evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital metaryallerde, çatışma bölgelerinde yer alan DEAŞ militanlarının görüntülerinin bulunduğu belirtilen yazıda, yapılan aramada ayrıca Reina saldırısını gerçekleştiren Abdulgadir Masharipov'a ait, içinde eyleme ilişkin şifreli ses talimatının da bulunduğu tabletin ele geçirildiği aktarıldı.

Şüpheli İlyas Mamaşaripov'un Reina'da gerçekleştirilen eylemin planlama aşamalarında yer aldığı da kaydedilen yazıda, şüpheli ve ailesinin, Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov ve ailesiyle, eylem tarihi olan 31 Aralık 2015'e kadar, 20 gün beraber kaldıklarına da dikkati çekildi.

Eylemden hemen sonra Reina saldırganı Masharipov'un eşi ve çocuklarının, şüpheli İlyas Mamaşaripov'un eşi şüpheli Maraba Aduloeva'nın, "Burada kalırsanız zarar görürsünüz" demesinin ardından konuttan çıktıkları dile getirilen yazıda, şüphelinin bu ifadesinin, şüphelilerin eylemden haberlerinin olduğunu ortaya çıkardığı anlatıldı.

- Saldırganın mont ve sigarasının bulunduğu ev

Sevk yazısında, şüpheli Maraba Aduloeva'nın telefonunda yapılan incelemede, Laleli'deki bir döviz bürosu soygununa ilişkin kamera görüntülerinin elde edildiği de aktarılan sevk yazısında, Nurmuhammed Mamat, Ömer Faruk, Ali Maimaitimin, Kamil Ahmed ve Abduweli Yasin'in, Reina saldırganının olaydan sonra saklanmasına, şüpheliler Abdul Mehmet Aziz, Yasin Mehmed ve Abdulkeremu Maimaitiabudula'nın araçla götürülüp getirilmesinde ve şüpheliler Ruzi Aili'nin de İstanbul'a gelirken karşılanmasında yardım ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerden Aili'nin, kimliği tespit edilemeyen bir DEAŞ militanıyla bağlantısının bulunduğu da dile getirilen yazıda, şüphelilerden Doulaiti Maimaitiaili'nin, saldırganın Zeytinburnu'nda kaldığı evin kiracısı olduğu, evde saldırganı sakladığı, evde yapılan aramada saldırganın eylemden sonra giydiği mont ile eylem sırasında, üzerine eylemcinin kan izleri bulunan sigara paketinin elde edildiği anlatıldı.

Sevk yazısında, şüpheli Khikmatillo Zokirov'un da eylemin planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde aktif rol oynayan firari şüpheli Osman Sadirov ile irtibatlı olduğu ve eylemi gerçekleştiren Masharipov'un ailesini Pendik'e götürdüğü bilgisi de verildi.

Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma, çok yönlü devam ediyor.