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Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5 şüpheli, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler Ali Jameel Mohammed, Aysha Mohammed, Dina Alaa Eid Sayed Ahmed, Eyyüp Korkusuz ve Tene Traore'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından ifadeleri alındı.

Savcılık, şüphelileri, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

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