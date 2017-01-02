Saldırıya ilişkin soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı

Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısına ilişkin İstanbul'da 8 kişi gözaltına alındı.

Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısına ilişkin İstanbul'da 8 kişi gözaltına alındı. Yılbaşı gecesi bir gece kulübüne gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan teröristin aranmasına devam ediyor.

Başbakan Binali Yıldırım, dün yaptığı açıklamada, saldırının failine dair ihtimallerin şekillenmeye başladığını kaydetmişti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da örgütün henüz belli olmadığını belirtmişti.

Öte yandan Reuters, İstanbul'da yılbaşı gecesi Ortaköy'deki Reina isimli gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Reina'da yaşanan terör saldırısı, son dakika haberlerini de beraberinde getirmeye devam ediyor. Teröristin, yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina'ya taksiyle gelişi ve uzun namlulu silahlarla müşterilerin üzerine ateş açması hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.

YARALANANLARIN KAFASINA ATEŞ ETTİ

39 kişinin öldüğü ve 65 kişinin yaralandığı saldırıda terörist, dakikalar içinde 6 şarjör değiştirip 180 mermi sıktı, yere düşenlerin başına ateş etti. Karşı kıyıdan çekilen bir görüntüye göre 45 saniye boyunca silah sesleri hiç kesilmiyor.

REUTERS: DEAŞ ÜSTLENDİ

Çok sayıda kişi denize atlayıp kurtulurken terörist üstündeki montu çıkarıp kayıplara karıştı. Reina'daki katliamda yaşamını yitirenlerin kimlikleri de belli oldu. Reuters ise Reina'daki terör saldırısını terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.

KAN DONDURAN OTOPSİ RAPORU: KURŞUN BİRİNDEN ÇIKIP DİĞERİNE GİRMİŞ

Öte yandan yılbaşı gecesi teröre kurban giden 39 kişinin ilk otopsi kayıtlarına göre bazı kurbanlar yakın mesafeden vurulmuş. Bazı kurşunlar da bir kurbandan çıkıp diğerine isabet etmiş.