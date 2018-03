Oscarlı film sevenler TV+ başına

Turkcell’in telefon, tablet, TV ve bilgisayardan izlenebilen televizyon platformu TV+, sinema tutkunları için Oscarlı filmler seçkisi hazırladı. “And the Oscar goes to” haftası adıyla vizyona giren Oscarlı filmler, bu zamana kadar en çok sevilen filmler arasından özel olarak seçildi. TV+ aboneleri ekstra hiçbir bedel ödemeden filmlerin izleyebiliyor, Oscarlı filmlerin keyfini bir kez daha yaşıyor.

Efsane filmler TV+ ekranlarında

Son yılların en iyi filmlerinden 6 dalda Oscar kazanan Mad Max: Fury Road (Mad Max: Fury Road), 4 Oscar ödülü kazanan Köstebek (The Departed), 1 Oscar ödüllü Keskin Nişancı (American Sniper), Kuzuların Sessizliği (The Silence of the Lambs), The Matrix, Yağmur Adam (Rain man), Müfreze (Platoon), Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi (Curious Case of Benjamin Button), Rocky, Fargo, Batman, Kör Nokta (Blindside), Yıldızlararası (Interstellar), Altın Pusula (The Golden Compass), Ejderha Dövmeli Kız (The Girl with the Dragon Tattoo), Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi gibi filmler “And the Oscar goes to” haftasında Türkiye’de televizyon alışkanlarını değiştiren ve üst düzey yayın kalitesiyle izleyicileri ekrana kilitleyen TV+ abonelerinin ekranlarında yer alıyor.

İzleme alışkanlıklarını değiştiren platform TV+

Televizyon yayıncılığını geleneksel yayıncılığın ötesine taşıyan TV+, internet üzerinden video içerik dağıtımı alanında Türkiye'ye yeni bir vizyon kazandırdı. Tablet ve akıllı telefonları birer televizyon haline getirerek TV izleme alışkanlığını değiştiren TV+, tüm ekranlarda yer alma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeni nesil televizyon yayıncılık platformu olan olan TV+, teknik özellikler ve kullanım kolaylığı ile hem evde hem de mobilde kullanılabiliyor. TV+'ta dünyanın en değerli liglerinden en çok takip edilen belgesellere, en sevilen animasyonlardan Oscarlı filmlere ve fenomen haline gelen yabancı dizilere kadar dopdolu içerikler ister televizyondan ister telefondan ya da tabletlerden izlenebiliyor. Evinde TV+ kutusu olanlar 4K Ultra HD keyfini evlerinin konforlarında yaşıyor. 4K Ultra HD, şu an yaygın olarak kullanılan HD görüntü kalitesinden 4 kat daha yüksek çözünürlük sağlıyor.