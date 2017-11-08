Osman Kavala kimdir, Osman Kavala tutuklanma sebebi nedir?

Osman Kavala kimdir? Tutuklandığı günden itibaren kamuoyunun kim olduğunu merak ettiği Osman Kavala hakkında araştırma yapılıyor. Osman Kavala tutuklanma sebebi merak ediliyor. Osman Kavala neden tutuklandı? FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı Osman Kavala, "Anayasayı ihlal" ve " Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

OSMAN KAVALA KİMDİR?

1957 Paris doğumlu olan Kavala, İstanbul Robert Lisesi’ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Babası Mehmet Kavala’nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu’nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa’da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

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‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini görevini yapmaya engellemeye teşebbüs’ suçları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Osman Kavala’nın tutuklanmasına neden olan ayrıntılar ortaya çıktı



'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini görevini yapmaya engellemeye teşebbüs' suçları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Osman Kavala'nın tutuklanma gerekçesinin ayrıntıları ortaya çıktı





GEZİ'NİN ORGANİZATÖRÜ



İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen tutuklama kararında; Kavala'nın adreslerinde yapılan aramalarda elde edilen deliller, iletişim tespit tutanakları, fiziki takip tutanakları, dijital inceleme tutanakları, fotoğraflar ve şüpheli hakkındaki ifadelerin incelendiği belirtildi. Kararda, Osman Kavala'nın Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmayı engellemeye yönelik bir ayaklanma olan ve terör örgütlerinin aktif olarak katıldığı, destek verdikleri kamuoyunda Gezi olayları olarak bilinen eylemlerin yöneticisi ve organizatörü olduğu kaydedildi.



O İSİMLERLE İRTİBATLI



Kararda, Osman Kavala'nın Gezi provokasyonuna katılan şahıslara maddi yardımda bulunduğu ifade edildi. Kavala'nın 15-16 Temmuz 2016 tarihinde Büyükada'da bir otelde yapılan toplantıya katılan darbenin organizatörlerinden Henri Barkey ile diğer yabancı uyruklu kişilerle irtibat kurduğu ve darbe teşebbüsüne katılmak suretiyle 'Anayasal düzeni cebir şiddet yöntemleriyle değiştirmek' suçlarını işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi.



BARKEY'LE GEZİ'DE DE KONUŞMUŞ



Osman Kavala'nın Gezi olaylarını finanse ettiğine dair telefon tapelerinin bulunduğu, olaylar sırasında provokasyonda şüpheli kişilerle telefon trafiğinin tespit edildiği kaydedildi. Kavala'nın Gezi olayları sırasında da Henri Barkey ile görüşmeleri belirlendi. Kavala'nın 15 Temmuz sürecinde de Barkey ile aynı ortamda bulunduğu tespit edildi.



TELEFONUNDAN ÖCALAN ÇIKTI



Kavala'nın Gezi olayları ile ilgili yurtdışında gerçekleştirilen bazı toplantıları katıldığı belirlendi. Şüphelinin telefonunda yüklü suç içerikli çeşitli fotoğraflar da ele geçirildi. Abdullah Öcalan'ın görüntüsünün yer aldığı bir fotoğraf bulundu. Kavala'nın PKK'ya açık desteği bilinen İMC TV'de de yayına katıldığı anlaşıldı.



Bilindiği gibi Osman Kavala 18 Ekim günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Gaziantep'ten İstanbul'a döndüğü sırada uçakta gözaltına alınmıştı. Osman Kavala 12 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanıyordu.



Kaynak:Sabah