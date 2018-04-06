Osman Kavala'nın 15 Temmuz öncesi terör örgütü PKK ile görüştüğü ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 17-25 Aralık darbe girişimi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılığın 17-25 Aralık kumpasları, Gezi kalkışması ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturması kapsamında tutuklanan işadamı Osman Kavala ile aynı soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan eski CIA Danışmanı Henri Jak Barkey'in, 15 Temmuz öncesinde terör örgütü PKK ile bağlantıları ortaya çıktı. Soruşturmada Barkey gibi CIA'nın eski Başkan Yardımcısı Graham Fuller, eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir, mahrem imamlar Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük hakkında da yakalama kararı var. İşte detaylar:

KAVALA KİMLERLE GÖRÜŞTÜ

FIRAT ANLI... Kavala'nın, Dicle ilçesinde PKK'lı teröristler için yapılan sözde "şehitlik" inşaatında belediyenin imkânlarını kullandıran, HADEP 2. Olağan Kongresi'nde Türk bayrağının indirilip yerine sözde PKK bayrağı ve teröristbaşı Öcalan'ın resminin asılmasıyla ilgili hapis cezası alan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fırat Anlı'yla irtibatlı olduğu tespit edildi. Anlı, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda 23 Haziran 1996'da yapılan kongrede "Türk bayrağını indirenlere yardım etmek"ten 4 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan iddianamede Fırat Anlı hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

ŞEYHMUS DİKEN... Osman Kavala'nın, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyette bulunmak amacıyla kurulan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) delegesi Şeyhmus Diken'le irtibatlı olduğu belirlendi. HDP, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) dahil olduğu DTK'nın Diyarbakır'da düzenlediği toplantı sonrası sonuç bildirgesinde, öz yönetim ilanlarının da Kürt halkı tarafından benimsendiği iddia edilmişti.

PKK'NIN KANALINA ÇIKTI

PKK ŞİDDETİNE DESTEK... Osman Kavala, 7 Haziran seçiminden sonra (4 Ağustos 2015'te) PKK'nın televizyonu olan İMC'ye çıktı, silahlı muhalefet hareketinin de siyaseti belirlemede önemli rolünün olduğunu iddia ederek PKK'ya destek verdi.

BARKEY'İN İRTİBATLARI

DEMİRTAŞ, ERBEY, TUNÇ... Barkey'in, HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, KCK ana davasında yargılanan Muharrem Erbey ve Ramazan Tunç'la irtibatı tespit edildi. Fezlekelerde; Demirtaş'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Terör örgütü üyesi olmak", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Örgüt adına suç işlemek" gibi suçları işlediği yer alıyor. Demirtaş'ın terörist cenazesini sahiplendiği, PKK adına faaliyette bulunduğu tespit edildi. Selahattin Demirtaş, 21 Mart 2012'de yapılan nevruz kutlamalarında PKK/KCK terör örgütü elebaşı ve mensuplarını övücü mahiyette slogan atarak sahiplenmek, terör örgüt üst düzey mensuplarının talimatlarına uymak, güvenlik güçlerine yönelik taşlı saldırı eylemlerinde bulunmak suçlamasıyla da ayrıca yargılanıyor. Erbey KCK ana davasında 6'şar yıl 3'er ay hapse çarptırıldı. DBP Diplomasiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Tunç hakkında ise PKK/KCK propagandası yapma gerekçesiyle hazırlanan fezleke Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

(Sabah)