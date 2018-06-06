Osmanbey tekstilcileri ihracatta 1.5 milyar dolar hedefini aşacak

Tekstil sektörünün ihracatın lokomotifi olduğunu söyleyen OTİAD Başkanı Rıdvan Kandağ, yeni yönetimle birlikte 2018 ihracat hedeflerinin revize edilerek 1.5 milyar dolar hedefini aşması için yoğun bir kampanya yürüteceklerini hedef etti. Türkiye'nin Osmanbey sayesinde marka ihraç eder hale geldiğini söyleyen Kandağ "Osmanbey bugünlere kolay gelmedi. Çeyrek asırlık üretim sürecinde edindiğimiz tecrübeye bugün gururla Türk Malı damgasını vuruyorsak, dünyanın en köklü moda devleriyle verdiğimiz amansız rekabetten elde ettiğimiz deneyimler var" dedi.

GELENEKSEL SOKAK İFTARLARI'NDA İHRACATÇIYA MORAL VERDİ

OTİAD'ın geleneksel hale getirdiği sokak iftarlarında Şişli'de faaliyet gösteren sektörün önemli temsilcileriyle buluşan OTİAD Başkanı Rıdvan Kandağ ise, “Osmanbey’in hazır giyim ve tekstil sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübe, tasarım gücü ve üretim kalitesi bulunduğunu belirterek şunları söyledi: "Osmanbey, gerek yurt içi gerek yurt dışında haklı bir yer edinmiştir. OTİAD olarak Fashionist Fuarı öncesi ve sonrası yeni bir atılım heyecanı yakaladı. Bu moral Fashionist sonrası ihracat rakamlarına yansıyacak. Başta tekstil ihracatımıza çok önemli destek vermesini beklediğimiz 3 günlük fuara bu yıl en az 15 bin kişilik profesyonel alıcının katılımını bekliyoruz. Halen 1.5 milyar dolar olan ihracat rakamlarının 2 milyar dolar hedefine doğru ilerlemesini hedefliyoruz. Yeni pazarlar açılma konusunda ciddi fırsatlar yakaladık. OTİAD FASHİONİST ile yakaladığı ivmeyi 2019'da ihracat rekorları ile taçlandırmak istiyor."

OTİAD ÜYELERİ KOMŞULARI İLE BULUŞTU

Geçtiğimiz günlerde yapılan 10’uncu Olağan Genel Kurulu’nun ardından, Rıdvan Kandağ başkanlığında göreve başlayan OTİAD Yönetim Kurulu, Osmanbey Bölgesi’ndeki birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek için yoğun bir çaba gösteriyor. “Bizbiriz” sloganı ile başlatılan çalışmalar Ramazan ayının ruhuna uygun olarak devam ediyor. Her sene geleneksel iftar yemeğini kapalı bir mekânda gerçekleştiren OTİAD, bu sene iftar sofrasını dört güne yayarak sokaklara taşıdı.

Sekiz kategoride faaliyet gösteren firma temsilcilerini ve çalışanlarını, dört farklı zamanda, dört ayrı sokakta buluşturan OTİAD Geleneksel İftar Yemeği, hem komşular arasındaki dayanışmayı, hem de kategorilerin kendi içindeki kaynaşmasını sağladı.

SAMANYOLU, HACI MANSUR, ŞAİR NİGAR VE ŞAFAK SOKAK’TA

OTİAD Genel Sekreterliği’nin, “Biz Biriz, Birlikte Sokak İftarındayız,” başlığı ile yaptığı açıklamaya göre dört sokakta gerçekleştirilen iftar programının ilk sofrası, 28 Mayıs Pazartesi günü Samanyolu Sokak’ta kuruldu. 29 Mayıs Salı günü Hacı Mansur’un ‘Komşularımız” sofrası ile devam eden program, 4 Haziran Pazartesi günü Şair Nigar’da, 5 Haziran Salı günü ise Şafak Sokak’ta yenilendi. Her iftar sofrasında 600'den fazla sektör OTİAD üyesi ve sektör çalışanının katıldığı etkinliklere semt sakinleri de büyük ilgi gösterdi. Şişli Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından trafiğe kapatılan iftar sokaklarında Osmanbey tekstil üreticileri dayanışma örneği gösterdi.