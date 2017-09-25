Osmancık'ta harfiyat kamyonu devrildi

Edinilen bilgiye göre kaza Osmancık Belediyesi'nin çöp dökdüğü alanda meydana geldi. Kızılırmak ıslah çalışmalarında hafriyat taşıyan kamyon şoförü Ramazan Demir yönetimindeki 61 K 4097 plakalı aracın üzerindeki harfiyat malzemesini dökmeye çalışırken manevra yapmak istedi. Ancak dengesini kaybeden araç devrildi. Kazada araç sürücüsü Demir boyun ve omuz kısmından yaralandı. Ramazan Demir, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen kaza kırım ekibi ve ambulans görevlilerinin yardımıyla devrilen araçtan çıkarılarak ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.