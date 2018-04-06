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Osmangazi Üniversitesinde 4 kişinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada gizlilik kararı alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 4 kişinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada gizlilik kararı alındığı bildirildi.

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İl Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, ESOGÜ Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi Volkan B'nin, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı bulundurma ruhsatlı silahıyla ateş ederek öldürmesine ilişkin soruşturmada Eskişehir Sulh Ceza Mahkemesince gizlilik kararı alındı.

ESOGÜ Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi Volkan B. fakülte binasında 4 kişiyi dün bulundurma ruhsatlı silahıyla 23 el ateş ederek öldürmüştü.

ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan B. ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B. gözaltına alınmıştı.

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