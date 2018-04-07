Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıda hayatını kaybeden Serdar Çağlak toprağa verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak'ın (33) cenazesi, memleketi Kayseri'de defnedildi.

ESOGÜ'de düzenlenen törenin ardından Çağlak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kayseri'deki Hunat Camisi'ne getirildi.

Çağlak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çağlak'ın babası Abdullah Çağlak, ailesi, yakınları, üniversiteden arkadaşları ve öğrencilerinin yanı sıra Vali Süleyman Kamçı ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven katıldı.

Çağlak'ın üniversiteyi kazanmadan önce babasının yanında manavda çalıştığı öğrenildi.

Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar'ın silahlı saldırısında, Çağlak ile birlikte, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ile Arş. Gör. Yasir Armağan da hayatını kaybetmişti.

Yüksek lisansını Florida State Üniversitesi'nde yapmıştı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Han Mahallesi'nde 1985 yılında dünyaya gelen Çağlak, 2007 yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını Florida State Üniversitesi'nde fen eğitimi alanında 2010 yılında tamamlayan Çağlak, aynı üniversitede 2015 yılında "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme" alanında doktorasını tamamladı.

ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde 2016 yılında göreve başlayan Çağlak, 2017 yılında Dr. Öğr. Üyesi unvanını kazandı.