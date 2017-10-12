Osmaniye merkezli FETÖ operasyonunda 62 kişi gözaltı alındı

FETÖ'nün TSK'ya yerleştirdiği askeri personele yönelik 33 ilde başlatılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 56'sı muvazzaf 75 askeri personelden gözaltına alınanların sayısı 62'ye yükseldi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, 56'sı muvazzaf olmak üzere 75 askeri personel hakkında 33 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, aralarında çeşitli rütbelerdeki muvazzaf askerlerin de yer aldığı 62 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 13 şüpheliden 11'nin başka bir soruşturmada tutuklu olduğu, 2 kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.