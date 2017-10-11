75 askeri personele FETÖ operasyonu düzenlendi

Osmaniye merkezli 33 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 75 zanlıdan 30'u yakalandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, 56'sı muvazzaf olmak üzere 75 askeri personel hakkında, 33 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, aralarında çeşitli rütbelerdeki muvazzaf askerlerin de yer aldığı 30 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Nevşehir'de FETÖ operasyonu

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir astsubay tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, hakkında yakalama kararı çıkarılan astsubay Akın A, görev yeri olan Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat adliyesine sevk edilen zanlı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEBGİS) üzerinden sorgulandığı Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.