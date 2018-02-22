Osmaniye'de akaryakıt denetçilerine rüşvet operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Osmaniye'de akaryakıt istasyonlarının denetimden geçmesi için rüşvet aldıkları ileri sürülen İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli, aynı zamanda Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'nda görevli 4 denetçiye operasyon düzenlendi.
Osmaniye'de akaryakıt istasyonu sahiplerinden, denetlemeden geçmelerini sağlamak amacıyla rüşvet aldığı ileri sürülen 4 denetçi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, akaryakıt istasyonlarını denetleyen İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli, aynı zamanda Enerji Piyasası Denetleme Kurumunda (EPDK) denetçi olan 4 kişinin bazı akaryakıt istasyonlarında eksiklik bulunduğu gerekçesiyle sahiplerinden rüşvet aldıkları bilgisine ulaşarak operasyon düzenledi.
Operasyonda denetçiler E.C.S. (28), S.E. (30), M.A. (31) ve M.A. (33) gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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