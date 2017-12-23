Osmaniye’de camide yangın çıktı
Osmaniye merkez ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi Camii’nde çıkan yangın heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu.
- İHA
Camide çıkan yangın vatandaşlar tarafından anında fark edilip itfaiyeye haber verilmesi neticesinde kısa zamanda kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının cami hocasının kapatmayı unuttuğu klimalardan meydana geldiği iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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