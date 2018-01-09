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Osmaniye'de havan ve roketatar mühimmatı ele geçirildi

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Aralık ayında yapılan çalışmalarda patlayıcı, havan ve roketatar ve hafif silah mühimmatı ele geçirildi.

  • DHA
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İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, aralık ayında adli makamlarca hakkında yakalama emri çıkarılan toplam 134 kişinin yapılan yol kontrol ve aramalarında yakalandığı, bunlardan 8'inin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Açıklamanın devamında şöyle denildi:
 
"2017 yılı aralık ayında meydana gelen olaylarda; 100 gram C-4 patlayıcı madde, 1 adet havan mermisi, 10 adet roketatar mermisi, 3 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 1972 adet hafif silah mühimmatı, 460 gram esrar ile 9 bin 706 paket sigara ele geçirilerek adli makamlara teslim edilmiştir. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığının suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları devam etmektedir."

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