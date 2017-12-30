Osmaniye'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Serkan Yılmaz (24) idaresindeki 01 Y 1518 plakalı kamyonet, Adana-Kadirli karayolunun Kiremithane köyü mevkisinde karşı yönden gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 80 DB 920 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsünün de arasında yer aldığı 3 kişi hayatını kaybetti, kamyonet şoförü, Mehmet Yılmaz (14), Osman Kızılkan (54) ile İsmail İnandı yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.