Osmaniye'de terör örgütü PKK şüphelisi yol kontrolünde yakalandı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrolünde terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Y.Y. (25) isimli kadın gözaltına alındı.
- DHA
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, E-90 yolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde, gerekli çevre güvenliği alınarak, şüpheli araçlar ve kişiler üzerine uygulama yapıldı. Yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında durdurulan bir araçtaki Y.Y.'nin yapılan sorgusunda, Kulp Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı belirlendi. Şüpheli gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.