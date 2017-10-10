Osmaniye'de terör örgütüne ait depoda patlayıcı bulundu

Osmaniye Valiliğince yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonel faaliyet esnasında Kırıklı köyü Hacı Dağı Güzeloluk mevkisinde, terör örgütü mensupları tarafından kullanılan depo tespit edildi.

Yapılan aramada, toprağa gömülü vaziyette 100’er litrelik 3 bidon içerisinde 6 kilogram plastik patlayıcı, 25 kilogram amonyum nitrat, 7 kaleşnikof mermisi, 5 havalı tüfek fişeği, üstü kesilmiş ve içerisi patlayıcı dolu küçük tüp, çeşitli gıda maddeleri, kadın tülbenti, ip ve ilaç gibi malzemeler bulundu.

Açıklamada, ele geçirilen malzemelerden üzerinde iz ve delil bulunduğu değenlendirilenlerin Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiği, diğerlerinin ise imha edildiği kaydedildi.