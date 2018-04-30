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Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü

Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 TJ 7594 plakalı beton mikseri ile Musa Şahin Bulvarı'nda ara yoldan çıkan Ömer Arslan'ın (60) kullandığı motosiklet çarpıştı.

Mikserin iki tekeri arasında kalan Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı.

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